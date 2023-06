Debora Ozório fala sobre namoro com cantor e relação virtual

Uma paixão virtual que está pegando fogo no mundo real. Em Terra e Paixão, Petra está apostando todas as suas fichas em um romance com Luigi (Rainer Cadete), um italiano que conheceu na internet. Depois de um tempo trocando mensagens por chamadas de vídeo, a caçula está podendo, finalmente, viver momentos apaixonados com o boy. E aqui no Brasil!

Mesmo sem o aval do pai, Antônio La Selva (Tony Ramos), a jovem Petra está decidida a viver um conto de fadas com Luigi. No podcast Papo de Novela, Debora Ozório analisa o comportamento da sua personagem: “Ela é muito intensa, já quer trazer o Luigi para dentro de casa. E isso gera um debate porque ele é uma pessoa que ela conhece virtualmente. E o pai não deixa. A Petra tem uma falta de estrutura familiar enorme, o que deixa muitas consequências na sua formação como pessoa e como mulher.”

Sobre o relacionamento virtual entre Petra e Luigi, Debora conta se esse tipo de relação seria possível na sua vida:

“Olha, não é uma realidade muito próxima a mim. Isso é muito de personalidade, a minha não se encaixa muito nesse caminho. Mas a gente nunca tem que dizer nunca. Hoje namoro, nunca tive outro relacionamento que tenha começado virtualmente. Mas acredito que as pessoas se adaptaram muito a esse meio de comunicação e acho super válido. Porém, nunca funcionou pra mim e acredito que não conheceria alguém dessa forma.”

Namorando o cantor BelaRosa desde 2021, Debora sempre compartilha momentos de carinho com o parceiro. “Eu te amo tanto, meu tudo”, escreveu a atriz em um post do artista. Mas quando o assunto é romantismo, ela fica pensativa sobre quem é o mais romântico da relação: “Eu sou a mais romântica, mas também acho que sou a mais prática, está junto. É possível.”Os dois se conheceram em uma festa, mas Debora afirma que o seu jeito tímido estava destoando um pouco do local: “Eu estava quietinha, sou muito discreta, sou muito tímida, não bebo. E dentro de um ambiente que é comum as pessoas estarem animadas... Falo que tem uma senhora que habita dentro de mim.”

Com o seu jeito “na sua”, ela diz que foi BelaRosa quem deu o pontapé inicial na relação:

“Eu estava sentada, bebendo água e ele veio falar comigo. Tínhamos poucos amigos em comum e foi assim. Ficamos amigos, a amizade foi crescendo e chegamos onde estamos hoje.”