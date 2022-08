Deborah Evelyn mantém casamento a distância há dez anos

A atriz Deborah Evelyn falou sobre o relacionamento a distância com o marido, o arquiteto alemão Detlev Schneider, que vive na Alemanha. “Estamos juntos há dez anos”, conta a atriz de 58 anos. “Vivemos uma relação de casas separadas, uma no Brasil e outra, na Alemanha. A gente fica muito lá e cá”, conta.

Antes de Detlev, Deborah foi casada por 23 anos com o diretor Dennis Carvalho, com quem tem a sua única filha, Luiza. “No começo, achei uma loucura, mas fui percebendo que dava certo. Nossa relação não tem a sensação térmica de dez anos. Parece sempre um namoro novo”, afirma.

Atualmente, a artista veterana se prepara para a estreia da peça "Três Mulheres Altas", no Teatro Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Ela está no elenco da montagem ao lado de Suely Franco e Nathalia Dill.