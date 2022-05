Deborah Secco assume ter inimigas por causa do seu passado amoroso

Aos 42 anos, Deborah Secco, tem muitos amigos na vida, mas também coleciona algumas inimizades e até sabe o motivo das desavenças: a fase mais livre, leve e solta que viveu no passado. A atriz relembra que aproveitou muito o tempo de solteirice e que chegou se envolver com homens comprometidos. Deborah assume que foi “piranha”.

“Nunca fiz mal a ninguém. Eu só era o quê? Piranha! Ser piranha hoje está na moda. Nunca fiz por dinheiro. Eu gosto de transar, de ter orgasmos. Era uma feminista antes do feminismo virar moda. Tenho inimizades porque na época peguei o namorado ou peguei o marido de alguém. Mas, hoje, peço desculpas. Não sou mais assim”, admite.

Casada há 7 anos com o ator Hugo Moura, de 32 anos, e mãe de Maria Flor, 6, ela admite que vive um “sonho de princesa” por causa da família formada e que está cada dia mais realista sobre o que é o amor. “Eu fazia de tudo para salvar as relações, para que não acabassem. Para um, dei um sítio. Para outro, um estúdio...”, revela. Deborah até confidencia que viveu também um relacionamento tórrido com uma famosa: “Fui apaixonada por ela. Para mim, era namoro”.