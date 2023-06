Deborah Secco confessa que já fez lipo e parou de tomar remédios para emagrecer

Deborah Secco está de bem com o corpo, mas já teve suas questões e até chegou a tomar remédios para emagrecimento. Em conversa com gshow, durante evento na noite de terça-feira, 13/6, no Rio de Janeiro, ela contou sobre os precedimentos que já fez.

"Vi muitas pessoas comentando la: 'ah, ela toma remédio, ela já fez lipo'. Sim, já fiz lipo, mas nunca emagreci com a lipo. Tomei remédio durante muitos anos, e há alguns não tomo mais", contou a atriz.

Deborah explicou que a decisão de abandonar os remédios veio depois da pandemia de coronavírus. Foi quando ela também assumiu que estava "tudo certo" caso engordasse.

"Tive covid meio no iniciozinho da pandemia, e ali eu decidi parar de tomar remédio de vez. Achei que eu fosse engordar, e tava tudo certo para mim também com isso. E não engordei. Descobri que o que me mantinha magra não era o remédio, muito pelo contrário, acho que emagreci depois que parei todos os medicamentos que eu tomava", relembrou Deborah.

A artista recebeu amigos famosos na noite de terça-feira, para o evento de inauguração de uma clínica, no Rio de Janeiro, para o evento, escolheu um vestido azul, que trazia o desenho de uma borboleta.