Deborah Secco se inspirou em Marília Mendonça para nova série

Aos 42 anos, Deborah Secco é uma das estrelas do elenco de "Rensga Hits!", série com oito episódios que estreia no Globoplay dia 4 de agosto e retrata o feminejo.

A atriz afirmou que Marília Mendonça e as irmãs Maiara e Maraisa foram algumas de suas referências para dar vida à empresária Marlene, dona da casa de composições que leva o nome da série. “Acho que a Marlene simboliza um pouco de todas nós, mulheres brasileiras, que no fundo temos que ser fortes, mas também somos muito sensíveis”, afirma a artista.

“Para compor a Marlene, tive uma grande inspiração: as meninas do feminejo de Goiânia, como Maiara e Maraisa e a eterna Marília Mendonça”, completa.

Deborah precisou aprender o sotaque goiano para encarar a personagem, já que a trama se passa na capital de Goiás.

“A Marlene é uma personagem diferente de tudo que já fiz. É uma mulher muito forte, mas também muito sentimental. Acho que é essa dubiedade dela que tanto me encanta. Eu fiz bastante preparação para achar o tom da Marlene. Também tive aula de prosódia, que pra mim foi bem difícil, confesso”, relembra.