Deborah Secco solta a voz na 2ª temporada de 'Rensga Hits!"

A segunda temporada da série "Rensga Hits!" já está disponível no Globoplay, e a atriz Deborah Secco, de 44 anos, está de volta na pele de Marlene. O papel chega com novidades para a atriz, pois ela teve que soltar a voz e cantar nos novos episódios da série.

“Depois do 'Rensga', virei uma sertaneja de carteirinha. O maior desafio, sem dúvida nenhuma, foi cantar. Estudamos bastante canto e prosódia para isso. Na segunda temporada, também vamos ter muita música e história boas e vamos conhecer um pouco melhor do passado de Marlene e Helena e de como essa rivalidade entre as duas foi criada. Esse é um projeto que sou muito feliz fazendo. Nós do elenco criamos uma comunidade, uma grande família. É sempre divertido estar com eles”, disse Deborah.

Nesta segunda temporada, Raíssa (Alice Wegmann) e Glaucia (Lorena Comparato) vão precisar superar as diferenças para se lançarem na carreira musical como dupla. Para isso, elas vão contar com a ajuda de Marlene (Deborah Secco) e Helena (Fabiana Karla).