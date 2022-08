Demi Lovato ressurge com rock amadurecido em novo álbum

Uma das atrações do dia 4 de setembro no Rock in Rio, Demi Lovato lançou seu oitavo álbum completo, intitulado "Holy Fvck", na última sexta-feira (19), marcando sua retomada do estilo roqueiro e lembra o início de sua carreira musical, com o disco "Don’t Forget", de 2008, quando ela tinha 16 anos. Agora, aos 29, Demi ressurge com um rock amadurecido e mais intenso, tanto na sonoridade quanto nas letras das 16 novas faixas, incluindo três lançadas ao longo deste ano: "Skin of my teeth", que ganhou um videoclipe,"Substance e 29".

Demi afirmou no Twitter que o disco lhe deu a “liberdade de se expressar de maneiras que não sabia que eram possíveis e encontrar a alegria que estava sentindo falta ao fazer música”.

“É catártico e fundamentado, mas emocionante e muito divertido”, escreveu na postagem. “Eu não sei onde estarei na vida em um ano, ou em cinco ou 10 anos — mas o que eu sei é que este álbum é exatamente onde estou agora, e estou muito orgulhosa disso”, completou.