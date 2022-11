Descendente de japoneses, Ana Hikari diz ter sido discriminada ao longo da carreira

Protagonista de uma edição de "Malhação -Viva a Diferença" (2017-2018), a atriz Ana Hikari, de 27 anos, diz que a diversidade ainda não é uma realidade na dramaturgia. “Não é fácil para os produtores do audiovisual pensarem fora da caixinha da hegemonia branca”, afirma.



Descendente de japoneses, Hikari conta já ter perdido vários testes, entregues “de bandeja” a candidatas brancas. “Isso é reflexo do que acontece no país. As pessoas creem muito no mito da igualdade racial e é mentira, pois essa coisa de dizer que o país é miscigenado e acolhedor para todas as etnias é até a página 2. E quando falo em pessoa não branca me refiro a asiático, indígena, negros. Nas mídias o espaço ainda é pequeno”, reforça.

A atriz, que recentemente terminou de filmar mais duas temporadas para a série do Globoplay "As Five", pondera que suas críticas não dizem respeito apenas à Globo, mas também a outras empresas. E conta que preocupações como essas já foram abordadas por ela e outros colegas dentro da emissora, com a qual tem contrato flexível. “É uma evolução constante.”