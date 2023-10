Dira Paes revela segredo para casamento duradouro

A paraense Dira Paes, de 54 anos, contou que tem um ritual com o marido para manter o relacionamento duradouro. A informação foi dita em primeira mão no segundo episódio do novo programa de Fátima Bernardes no GNT, o "Assim Como a Gente".

“Todo 31 de dezembro, quando dá 00h, a gente se olha nos olhos e fala: ‘mais um ano?’. A gente firma aquele compromisso de amor. Você se prepara para o próximo ano e se renova. É uma maneira de você não dar peso ao tempo. Isso traz frescor”, disse a atriz.

Ela é casada com o diretor Pabllo Baião, de 44 anos. Eles estão juntos desde 2006. Dira, que é mãe de dois rapazes, também falou sobre maternidade. “Nunca é como a gente quer, mas eu conquistei isso em um momento que eu achei que não ia mais ser mãe. Eu já tinha 38 anos e deu certo. Você reaprende, você tem uma segunda chance de viver”, continuou.