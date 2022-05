DJ Bárbara Labres revela que ficou amiga de Neymar após dar fora nele

Bárbara Labres relembrou um momento engraçado com o jogador Neymar, em 2015. Segundo a DJ, o atacante tentou dar um xaveco nela na primeira vez que se encontraram. Contudo, a bonitona, que namora a influencer Débora Moura, recusou a investida sem gerar climão. “Já te adianto que gosto da mesma coisa que você. Olha aqui a minha namorada”, relembrou Bárbara.

Então, quando o jogador percebeu que tinha curtido a companhia, perguntou se eles podiam ser amigos. “Caramba, gostei muito de você, vamos ser brother então?”, pediu Neymar.

Sem ter ficado nenhum climão, o atleta a convidou no dia seguinte para tomar café na casa dele e desde então não se afastaram mais. A gata contou em entrevista ao Vaca Cast que foi de pijama, cabelo para o alto e sem maquiagem, com os porteiros do prédio olhando para ela sem acreditar que era o menino Ney. “Ele me tratou igual irmã. Quando a gente chegou na casa dele, estava cheio de homem, só eu de mulher. Ele avisou aos amigos: ‘Ela gosta de mulher, e se um dia ela ficar com um homem vai ser comigo’. Neymar disse assim para os amigos, ‘então ninguém dá em cima dela, beleza?’ Os moleques me respeitaram, passei o dia todo com eles. A gente já virou brother ali”, relembrou.