Duda Santos não teme comparações com Maria Santa da 1ª versão

Uma das personagens principais da primeira fase de "Renascer", que estreou nesta segunda-feira (22) na TV Globo/V Anhanguera, Maria Santa é interpretada no remake por Duda Santos, de 22 anos.

Estreante no horário nobre, a jovem atriz define a personagem como intensa e diz não temer comparações com a atuação de Patrícia França na novela, que foi ao ar originalmente na mesma emissora há 21 anos.

“Vi, sim, a primeira parte da novela anterior, e a Patrícia França foi maravilhosa. Ela defendeu muito bem a Maria Santa. Estou aqui para honrar também essa personagem avassaladora, intensa”, diz Duda sobre a mulher de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira).

“Estou aberta para os comentários e as críticas, mas, sinceramente espero que as pessoas me recebem com amor. Me doei demais para esse projeto e acredito ter dado o meu melhor”, completa.

Reescrita por Bruno Luperi, "Renascer" é a terceira novela de Duda na emissora. Ela participou de "Malhação: Toda Forma de Amar" (2020) e "Travessia" (2022)). Carioca da Vila da Penha, a artista relembra que pegou rápido o sotaque baiano e se encantou com a região de Ilhéus, Bahia.