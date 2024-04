Eli Ferreira, a professora Lu, torce por romance com Zinha

Mais do que entreter, a atriz Eli Ferreira, de 32 anos, quer fazer refletir ao interpretar a professora Lu na novela "Renascer" (Globo). Isso porque ela acredita que um relacionamento amoroso entre sua personagem e Zinha (Samantha Jones) seria importante para levar mais representatividade à TV.

Até agora, as duas não tiveram qualquer aproximação nesse sentido. Pelo contrário: Lu já deixou claro que relacionamento com outra mulher “não é a dela”. Mas isso pode mudar no decorrer dos capítulos.

“Torço para elas terem envolvimento amoroso, sim. É interessante o debate, pois precisamos falar mais sobre isso e mostrar na tela. Não tenho problema nenhum em dar beijo gay”, revela a artista, que faz sua estreia no horário nobre.

Na versão de 1993, de Benedito Ruy Barbosa, Zinha era Zinho, vivido por Cosme dos Santos. Enquanto, a professora Lu foi interpretada pela atriz Leila Lopes.

A atriz, que é natural de Nova Iguaçu (RJ), lembra que já interpretou outras personagens lésbicas e o que importa é alimentar o debate. “A Lu conversa com Zinha sobre a descoberta dela da sexualidade. Mais significativo do que a preocupação se vai ter beijo é o discurso”, comenta.