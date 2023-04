Eliminada do ‘BBB23’, Sarah Aline quer ser comunicadora

Fora do 'Big Brother Brasil 23', Sarah Aline, que é formada em Psicologia, quer se tornar uma comunicadora após sua experiência no reality da TV Globo. “Eu senti que muitas pessoas gostaram não só de mim, mas da maneira como eu falo sobre as coisas ou que eu contribuo para as relações. Eu sempre tive o sonho de ampliar diálogos e fazer com que as pessoas tenham mais voz. Algo que envolva conseguir trazer mais debates para todos. Como isso vai acontecer, se nas minhas redes sociais ou na TV, não sei”, diz a jovem de 25 anos.

Após as recente campanha nas redes sociais, Sarah bateu a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. A ex-sister, que é natural de Osasco (SP), foi a décima quinta eliminada do programa.

Ainda se atualizando no “mundo real”, após deixar o confinamento, Sarah Aline cita quais são as pessoas com quem pretende manter a amizade após o fim do programa. “Marvvila e Gabriel Santana, com certeza, quero muito. Domitila Barros, Cezar, Fred Nicácio, Ricardo... A lista está sendo grande, mas acho que essas são as pessoas com quem eu estava muito conectada, em sintonia no coração”, disse.