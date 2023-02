Em busca de autoconhecimento, Sheila Mello faz retiro e comenta experiência

A dançarina e atriz Sheila Mello, de 44 anos, começou 2023 de uma forma diferente: se isolando em um retiro, em busca de autoconhecimento. Foi o que ela revelou em uma postagem recente, no seu perfil no Instagram.

“Olhei nos olhos dos meus fantasmas e com a força das deusas me limpei, me nutri... Cansa procurar fora, a felicidade, o amor, a segurança, a aprovação! É potente saber que o que precisamos está mais perto do que imaginamos, tá dentro! É em nós!”, escreveu a loira.

Há tempos, a artista está na busca do autoconhecimento e vem trabalhado para isso. Quando deixou o É o Tchan, além da Dança, concluiu Educação Física e se formou em Artes Cênicas.

“Aí migrei para uma formação que mudou a minha vida, que é a formação em bioenergética. Me formei em terapeuta corporal e bioenergética, e é isso o que quero fazer. A dança sempre esteve na minha vida, mas sempre fui muito tímida. As pessoas não acreditam quando falo”, explicou.

“O meu caminho é esse, de descoberta e empoderamento.””, concluiu ela, que foi casada com o nadador Fernando Scherer, entre 2010 à 2018. Juntos eles têm uma filha, Brenda, de 9 anos.