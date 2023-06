Emanuelly Monteiro revela que teve bumbum grande desde novinha

Emanuelly Monteiro chama a atenção com seu bumbum de 128 centímetros. A modelo e influenciadora sabe que as pessoas acabam olhando quando ela está de costas, mas se sente constrangida quando faltam com respeito.

“No homem é instintivo, mas constrange quando passa do limite. Não pode ser visto como algo normal ficar olhando para o bumbum de uma mulher, falta pudor. Mas nunca falo nada, só se a pessoa ultrapassar o limite e fizer alguma gracinha”, considera ela por saber que atrai olhares. “De frente olham para meus olhos, e de costas, olham para o bumbum.”

Sobre o tamanho do derrière, a modelo, que tem 1,65 metro de altura e 67 quilos, diz que é genético e natural. “Desde novinha tinha o bumbum grande, só não muito redondo e empinado. Com os treinos, consegui deixá-lo assim e ainda aumentá-lo de tamanho”, disse a influenciadora.

Estar sempre em dia com a rotina regrada não é fácil, mas a influenciadora digital diz que se exercitar é essencial.