Erika Januza opta por fantasia mais leve e enumera cicatrizes de carnaval

Aos 37 anos, Erika Januza, estreou como rainha de bateria da Unidos do Viradouro em 2022 com tamanha maestria que, este ano, foi convidada a desfilar na mesma posição.

“Ser rainha era um sonho, mas como cada estreia é única, tenho a certeza de que vou chorar este ano igual ao ano passado. Chorei até nos ensaios”, disse a atriz.

A escola será a última a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na madrugada de terça-feira (21).

Este ano, Erika deu preferência para uma roupa “bem mais leve”. Ano passado, minha roupa era bem pesada e eu ficava mais preocupada em não cair. Tinha muito medo”, recorda.

A artista revela que já cansou de sair com machucados de ensaios de rua. “Meu corpo está cheio de marcas que as roupas deixam. A cada carnaval vou adquirindo uma cicatriz nova, porque essas roupas com metais não são lá muito confortáveis”, diz.

Para aguentar a folia, ela também mantém uma rotina de treinos, procura se alimentar bem e cuidar da mente. “Também tento malhar todos os dias para ter fôlego e conseguir atravessar bem toda a Sapucaí. Mas sempre dá certo, porque estou fazendo uma coisa que amo”, afirma.