Erika Januza terá um ano cheio, com muito samba e trabalho

Aos 38 anos, a atriz Erika Januza prevê um 2024 agitado, com a agenda cheia e muito trabalho. Só nos últimos meses, ela gravou a 3ª e a 4ª temporadas de "Arcanjo Renegado" (Globoplay) e "A Magia de Aruna" (Disney+), tudo isso enquanto se prepara para desfilar mais uma vez como rainha de bateria no carnaval carioca. “A minha meta de vida é ter tanto trabalho que eu precise optar por uma coisa ou outra (risos)”, diz a artista.

A atriz também está imersa nas gravações da novela "Dona Beja", a segunda empreitada da HBO Max no universo dos folhetins. Na trama, ela interpreta Candinha, numa versão repaginada de quando a trama foi ao ar pela primeira vez na extinta Rede Manchete (1983-1999).

“A gente não se baseou na novela que já passou, mas, sim, no contexto histórico”, comenta. Erika conta que as cenas não foram tão tranquilas, porque a trama adentra o legado deixado pela escravidão no Brasil.

“Teve uma fala específica que eu não consegui acabar de jeito nenhum, tive uma crise de choro muito grande”, conta. “Mexeu muito comigo. Vai mexer também com um monte de mulher preta porque fala sobre a solidão da mulher negra”, adianta.