Eslovênia pediu para amigos cuidarem de sua mãe

Com nome inspirado em país, a influenciadora e miss Pernambuco Eslovênia Marques, 25, movimentou a internet e virou notícia no Brasil e no exterior devido ao nome incomum quando entrou no Big Brother Brasil 22 (Globo).

O nome da sister também chamou a atenção do Consulado da Eslovênia no Brasil, que postou uma mensagem no Twitter dando parabéns pela entrada no BBB. Amigos dizem, que a modelo vai ficar chocada quando vir a mensagem e saber que foi convidada para conhecer o país.

Ainda segundo amigos próximos, a influenciadora entrou no reality show com o objetivo de ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão para comprar uma casa para os pais, que ainda moram de aluguel. Mas diz que foi muito difícil para ela deixar a mãe sozinha em casa.

Com o pai trabalhando em outra cidade durante a semana e o irmão fazendo intercâmbio de inglês na Irlanda, Eslô temia que a mãe ficasse muito sozinha durante seu tempo de confinamento e pediu que os amigos cuidassem dela nesse período.

Os amigos também são os responsáveis pelas redes sociais de Eslô, que tem hoje cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram.