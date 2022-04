Evelyn Castro comemora sucesso de Deusa, em ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’

Evelyn Castro já interpretou divas da música no cinema, no teatro e na TV. Mas uma Deusa, é a primeira vez. Apesar do nome sugestivo, a funcionária da mansão dos Monteiro Bragança, em Quanto Mais Vida, Melhor!(Globo), é uma mulher simples e espontânea, sem afetação.

Bem ao estilo de sua intérprete, ela não tem papas na língua. “Deusa é irônica, como eu. Só assim consegue sobreviver sob o mesmo teto que Celina (a patroa rabugenta feita por Ana Lúcia Torre) no pé dela”, compara, bem-humorada, a carioca de 41 anos.

“Eu também me identifico com a personagem na extrema dedicação ao trabalho. Assim como eu amo a minha arte, Deusa nunca reclamou de cuidar daquela casa”, acrescenta.

Na reta final da novela das sete, Deusa já se fazia inesquecível para Evelyn, por marcar sua estreia em novelas num papel fixo. A moça que surgiu na televisão em 2005, como participante do reality musical Fama 4, foi ganhando projeção como atriz e humorista. “Eu sou uma deusa, sim, porque já passei por muita coisa e cheguei até aqui. Quando me olho no espelho e vejo uma ruguinha a mais, sei que ela faz parte da minha luta”, afirma.