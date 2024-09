Ex-BBB Fernanda Bande terá programa durante Rock in Rio

Ex-participante do BBB 24, Fernanda Bande está de volta ao Multishow. Depois de comandar “Na Cama com Pitanda”, que teve 10 episódios ao lado de Giovanna Pitel, ela agora ganhou uma atração solo: um talk show chamado “De Lado Com a Loba”.



A atração vai ao ar durante o Rock in Rio, a partir de 13 de setembro. Fernanda vai entrevistar convidados no estande da Globo, na Cidade do Rock, com a missão de “conseguir revelações bombásticas”.



A influenciadora e confeiteira fala sobre o projeto: “Agora faço parte desta mega cobertura do Rock In Rio, direto da Cidade do Rock. Vocês vão poder acompanhar entrevistas e convidados maravilhosos e, claro, muita música boa. Vai ser lindo. Não percam”, comemora Fernanda.



O programa terá duas edições por dia, às 20h e às 22h, e será possível assistir à íntegra do programa no canal do Multishow no Youtube e no Globoplay. Também não vão faltar trechos nas redes sociais do canal.