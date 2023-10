Ex-BBB, Maria, desabafa sobre críticas ao seu corpo

Maria, que participou do "BBB-22", atualizou seu Instagram com fotos de biquíni e um novo desabafo sobre críticas ao seu corpo. A cantora e atriz, de 23 anos, compartilhou fotos de sua silhueta em diferentes épocas e falou sobre a gratidão pela sua forma.

“Esse é o único corpo que tenho. Ele quem me desperta, transporta, movimenta. É com ele que cresço, crio, gozo e me alimento. Se eu não me amar em todas as minhas fases, quem vai?! - disse ela, logo após outra crise existencial”, escreveu.

Recentemente, Viih Tube saiu em defesa da ex-sister após ela expor os hates. O comentário feito pela youtuber, no Instagram, lhe rendeu elogios do público, já que a cantora se envolveu com Eliezer no Big Brother Brasil 22. Viih e Eli assumiram o namoro há um ano, são casados e têm Lua Di Felice, de seis meses. “Linda e gostosa”, escreveu Viih.