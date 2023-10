Ex-BBB Munik Nunes anuncia gravidez

A campeã da 16ª edição do Big Brother Brasil, Munik Nunes, de 27 anos, revelou que está grávida do seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o empresário Paulinho Simão. O anúncio foi feito em seu perfil no Instagram, na última quarta-feira (24), com o casal combinando roupas brancas e exibindo um par de sapatinhos de crochê.

A legenda da publicação expressou a alegria do casal e a gratidão por essa nova fase da vida.

“Nossa família cresceu! Ah, como estamos felizes… estava doida pra compartilhar essa novidade com vocês. ‘Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá’. Salmos 127:3”, escreveu a goiana.

Nos comentários, fãs e amigos vibraram com a novidade. “Parabéns minha princesa, Deus ilumine e abençoe grandemente essa família”, declarou a ex-BBB Anamara. “Que Deus abençoe muito!!”, comentou Paula Amorim.

O casamento de Munik e Paulinho ocorreu em outubro de 2022, em uma cerimônia intimista, e desde então, o casal tem compartilhado momentos de carinho e cumplicidade nas redes sociais.