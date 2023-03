Ex-BBB Natália Deodato fala de depressão

Aos 23 anos, a ex-BBB Natália Deodato, revelou que tentou o suicídio e passou por uma depressão profunda. “Tentei suicídio cinco vezes”, lembrou. “Estava afundada em depressão”, diz.

Recentemente, Natália abriu o coração. A modelo e influenciadora digital afirma ter vivido uma difícil pré-adolescência, época em que se adaptava ao vitiligo, doença que causa manchas brancas na pele. “Tentei suicídio cinco vezes. Não conseguia me olhar no espelho, ir à rua, não conseguia me achar bonita. Foi muito pesado”, revelou Natália.

“Pesava 58 kg e fui para 44 kg em menos de um mês e não ganhava peso (...) Sou um milagre de Deus por tudo que já vivenciei”, garantiu.

“O que mais ouvia na minha infância, principalmente quando começou o vitiligo e esse processo de autoaceitação, era que nunca seria amada e não conseguiria um namorado”, desabafou ela, que atualmente namora um empresário mineiro.

*Caso você se identifique com as falas da famosa ou tenha depressão ou pensamentos suicidas, procure apoio no Centro Voluntário à Vida (CVV) pelo telefone 188.*