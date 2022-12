Ex-Globeleza, Erika Moura está grávida: ‘Presente que tanto sonhava’

Érika Moura, que ocupou o posto de Globeleza até o ano passado, está grávida do primeiro filho. Aos 30 anos, e formada em Educação Física, ela espera um menino, fruto do relacionamento com o músico Jorge Henrique.

“Presente que eu tanto sonhava”, escreveu a ex-Globeleza nas redes sociais, se referindo ao bebê, que se segundo ela chamará Miguel.

Érika ocupou o posto de Globeleza em 2015. A famosa vinheta do carnaval, que projetou Valéria Valenssa nos anos 1990, foi extinta este ano. Morando em São Paulo, Erika esteve presente no Carnaval 2022. Ela foi destaque na Mocidade Alegre.

“Poder representar o carnaval continua sendo mágico. É algo de peso significativo e de uma honra satisfatória. Nossa festa grandiosa”, disse ela em abril, antes do desfile.

Como não teve vinheta de carnaval da Globo no ano passado, Erika aproveitou a pandemia para concluir a faculdade de Educação Física e curtir um pouco a família.

“Fiz algumas aulas de dança online e mantive meus treinos”, conta ela, que desde então vem dando aulas como personal trainer e também de dança.