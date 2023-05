Ex-The Voice, Juliana Gorito fala sobre música e trabalhos como atriz e modelo

Atualmente, com 20 anos, Juliana Gorito, foi revelada The Voice Kids, em 2017. Na ocasião ela integrou o time de Ivete Sangalo. De lá para cá, a jovem lançou várias canções e abraçou outras possibilidades da carreira artística.

“A música é e sempre será o plano A, meu objetivo principal. Mas a carreira artística é abrangente e acaba abrindo outras possibilidades, como os trabalhos como modelo e atriz. Fiz um filme recentemente e também faço alguns trabalhos publicitários e desfiles “, afirma Juliana, que participou do longa "Partiu Fama", disponível no HBO Max.

Com quase 500 mil seguidores no seu perfil no Instagram, Gorito também faz trabalhos como influenciadora.

“O trabalho nas redes sociais aconteceu naturalmente. Ganhei seguidores durante minha participação no The Voice e eles foram aumentando com o tempo graças ao lançamento das músicas, aos trabalhos publicitários etc. Amo moda, mas procuro focar mais no lifestyle, mostrando o meu dia a dia mesmo”, pontua.