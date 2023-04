Fátima Bernardes se sente mais leve ao assumir o ‘The Voice Kids’

Aos 60 anos, Fátima Bernardes é uma apresentadora experiente, mas não nega que ainda sente um misto de nervosismo e expectativa a cada novo desafio. Depois de comandar o The Voice Brasil, ela acaba de herdar a versão para crianças do programa, o The Voice Kids, que estreia no próximo domingo (9).

Fátima reconhece que o programa trouxe um frescor e uma felicidade que faz questão de comentar. “Estou feliz. Mesmo. Estar nesse projeto em que eu acredito demais me deixa leve, sabe? Me sinto mais leve. Apesar do programa, como qualquer outro, ter um roteiro, uma direção e todo um planejamento, existe uma imprevisibilidade, uma espontaneidade que faz com que as coisas fluam naturalmente, e isso é muito gostoso. Uma energia que me deixa muito viva e, consequentemente, muito feliz”, conta a apresentadora.

Fátima explica também que procura manter o comportamento acolhedor com os candidatos, mas confessa ficar surpresa com a maturidade dos pequenos. “Tem crianças muito determinadas... Elas sabem o que querem! Eu com 9 anos era uma ameba”, brinca ela.