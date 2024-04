Fernanda Bande comemora os 2 milhões de seguidores nas redes

Participante do 'Big Brother Brasil 24', Fernanda Bande, de 32 anos, comemorou os mais de 2 milhões de seguidores alcançados esta semana.

“E veio aí o 2M! Obrigada, minha alcateia! Nossa família só cresce a cada dia! Estou radiante por tudo que está acontecendo e muito feliz em embarcar nessa bela jornada com todos vocês. Vamos seguir juntos, rumo a novos momentos, memórias e conquistas”, escreveu ela, no Instagram.

A confeiteira é uma das dez participantes que mais ganharam seguidores desde o início do jogo. Quando entrou no reality, Nanda tinha apenas 2 mil seguidores, e quando saiu do reality tinha mais de 1 milhão e 300 mil seguidores nas redes sociais.

Nanda ficou conhecida como Loba, por protagonizar algumas brigas na casa. A viseira e o seu “destempero” se tornaram sua marca registrada. A gata, inclusive, virou fantasia no carnaval deste ano. Agora, fora do BBB, a amiga de Pitel revelou por quê passou tanto tempo na cama.

“Eu não queria ficar olhando para as pessoas, me estressando com elas, então eu só ficava quieta no meu canto porque sabia que ali, dentro daquela coberta, na minha cama, ninguém ia me perturbar”, assumiu.