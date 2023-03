Fernanda Gentil deixa a Globo após 15 anos

Fernanda Gentil não é mais funcionária da Globo. Após 15 anos na emissora, ela não teve seu contrato renovado. Há uma semana, a apresentadora já tinha antecipado para os mais próximos que não pretendia continuar na casa. Nas redes sociais, ela publicou um texto emocionante sobre seu desligamento.



“Apesar de chamarmos apenas de ‘mudança’, não deixa de ser um rompimento, né? Apesar de eu saber que é o que eu tenho que fazer, não deixa de passar um filme na cabeça, né? Apesar de ter certeza que o novo ciclo que se abre vai ser tão gostoso, enriquecedor e cheio de aventuras como esse que estou fechando, não deixo de morrer de gratidão e carinho por tudo o que vivi até hoje na Globo”, disse ela.

Fernanda começou no SporTV em 2009. Em 2010, participou das coberturas da Olimpíada de Inverno no Canadá e da Copa do Mundo da África do Sul. Depois, assumiu a apresentação do Globo Esporte. Em 2016, foi promovida para o comando do Esporte Espetacular. Em 2019, trocou o Jornalismo para o Entretenimento.