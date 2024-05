Fernanda Lacerda reflete sobre as mudanças com a chegada do 1º filho

A modelo e influenciadora digital, Fernanda Lacerda, ficou conhecida como a personagem Mendigata do programa 'Pânico na TV'. Hoje, aos 35 anos, ela analisa de perto as mudanças em sua vida após o nascimento do primeiro filho, Gabriel, de 5 meses.

Mãe solo, Lacerda conta que está se dedicando à maternidade em tempo integral.

“Faz cinco meses que não saio. Minha saída é ir à farmácia, mercado, pediatra e academia. É só isso, não saio mais, mas já estou preenchida, parece que não falta nada”, afirma.

A gata explica, que a gestação não foi programada. “Foi do nada que aconteceu. Com dois meses de namoro, engravidei. Não foi planejado, mas foi a coisa mais especial que aconteceu na minha vida”, disse.

Fernanda relembra que o início da gestação ao lado do pai da criança foi conturbado: “Fiquei uns cinco meses grávida ainda com ele e eu chorava todos os dias... Ele era uma pessoa muito grossa, um homem narcisista, machista”, diz ela, que opta por não revelar o nome do ex.

A influenciadora diz que a relação durou pouco mais de seis meses e o término aconteceu por mensagem nas redes sociais. “Não foi nem por WhatsApp, foi pelo direct do Instagram... Quando terminamos, me deu um alívio. Voltei a sorrir”, recorda a influenciadora.