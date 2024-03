Fernanda Paes Leme mantém o pique na gravidez

Seja em um palco com plateia, num canal de YouTube ou dentro de uma piscina entrevistando pessoas, Fernanda Paes Leme não parou de trabalhar um segundo durante a gravidez. A apresentadora, que se prepara para receber a primeira filha, Pilar, em abril, viveu uma gestação agitada e cheia de projetos. Ela passou praticamente os nove meses em frente às câmeras, contrariando a crença de que a gestação pressupõe uma redução no rimo de trabalho.

Em abril, Fernanda estreia no GNT o programa Quem Não Pode, Se Sacode, um spin-off do podcast que comanda com Giovanna Ewbank, o Quem Pode, Pod. Os episódios foram gravados na reta final da gestação.

A atriz e apresentadora está certa do potencial criativo que deslanchou durante a gestação. “Me senti muito confiante, como mulher, de poder mostrar que a gente pode, sim, trabalhar grávida, mãe, e fazer a diferença na nossa profissão, seja num hospital, num escritório, na cozinha ou num programa de TV. A gente faz a economia girar”, diz.

“Sou muito grata ao canal por ter confiado em mim e me contratado para fazer dois programas grávida. A gente sabe quanto risco a gente correu, mas é um privilégio comandar ao lado da Gio esse programa tão grandioso e com uma gravidez já tão avançada. A gente fez história”, continua.

No primeiro trimestre da gravidez, Fernanda gravou com Giovanna Ewbank os episódios do Quem Pode, Pod. Entre o quarto e o sexto mês, ela apresentou o Na Piscina, também do GNT. “É muito especial ter minha gravidez inteira registrada. Vou mostrar para a minha filha o quanto ela se sacudiu!”