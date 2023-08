Fernanda Rodrigues diz que personagem ‘sem freio’ é o maior desafio de sua carreira

Fernanda Rodrigues, de 43 anos, começou bem cedo na carreira artística com apenas 3 anos e já trabalhou em 19 novelas da Globo. Mas, pela primeira vez, a atriz faz parte do núcleo de humor de uma trama das 19h. Em Fuzuê, a loira interpreta Alícia de Braga e Silva, uma influenciadora digital deslumbrada e sem muitos limites na busca pela fama. O avesso do avesso da atriz.



“Ela quer muito aparecer, fica horas falando com seus seguidores pelo celular... Eu sou discreta, sempre fui”, assume. “Fora que tenho uma dificuldade enorme de lidar com as redes sociais”. Fernanda considera este o papel mais desafiador de sua vida.

A novela estreia na próxima segunda-feira (14), e marca sua volta aos folhetins, depois de cinco anos afastada. Nesse período, no entanto, não esteve de bobeira: “Não fiquei parada, não. Depois de ‘O Outro Lado do Paraíso’, rodei três filmes e me dediquei ao programa Fazendo Festas, no GNT”, conta.

Filha de Nero (Edson Celulari), irmã de Miguel (Nicolas Prattes) e Francisco (Michel Joelsas), Alícia tem uma relação curiosa com a filha Valentina, interpretada pela atriz Maria Flor Silva.

“Ela é mais madura que a mãe e vive chamando a atenção, do tipo ‘não faz isso’ ou ‘menos, mãe, menos....’”, conta a atriz.