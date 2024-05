Fernanda Souza relembra sucesso de Mirna em ‘Alma Gêmea’

Já com recordes de audiência desde a estreia no Vale a Pena Ver de Novo (Globo/TV Anhanguera), no dia 29 de abril, "Alma Gêmea" consagrou a carreira de Fernanda Souza em sua primeira exibição, em 2005, quando ela interpretou a jovem Mirna, personagem que ficou marcada na memória do público.

Um dos destaques da trama foi o núcleo dos irmãos Mirna e Crispim (Emilio Orciollo Netto), que moravam com o tio Bernardo (Emiliano Queiroz) em um sítio próximo à plantação de rosas de Rafael (Eduardo Moscovis).



Hoje com 39 anos, Fernanda lembra com carinho desse momento em sua trajetória artística.

“A repercussão da personagem foi gigante e eu não imaginava que isso fosse acontecer. Quando o ator pega um personagem novo, ele recebe a descrição com detalhes. A da Mirna era pequena, então não imaginei que pudesse tomar um rumo tão grande e que o Brasil fosse gostar tanto”, conta a atriz.

“Amo rever trabalhos antigos. Parece que foi em outra vida... Eu tenho um amor profundo ao assistir às cenas da Mirna. Lembro que, quando fiz o teste, eu rezei muito para passar e deu certo. A vontade é de voltar no tempo para reviver toda aquela alegria. Foi mágico, sou muito grata pela oportunidade”, afirma.