Fernanda Vasconcellos dá um tempo na carreira para priorizar a maternidade

A atriz Fernanda Vasconcellos, de 38 anos, assume que a intenção era voltar a trabalhar logo depois que Romeo completasse seis meses de vida, no início de 2023, mas a artista mudou de ideia. A paulistana conta ter recusado dois convites para atuar em produções do streaming. Quer ficar coladinha ao filho o máximo possível.

“Demorei um pouco a ser mãe, não quero desgrudar do Romeo. Sofro só de pensar em sair de casa e é um drama deixá-lo ‘sozinho’ (risos). Sinceramente, nunca me imaginei sendo esse tipo de mãezona tão protetora, tão leoa. Queimei a língua”, diz a atriz, acostumada a emendar projetos, e há 25 anos na ativa. Ela disse que está “trabalhando o psicológico” para retomar os trabalhos no início do ano vem.

“Não dá para ficar muito tempo longe da profissão. Não quero, nem posso. Nunca deixei que nada atrapalhasse a minha carreira”, diz. Ela explica que este período sabático para viver “o maior amor do mundo” só é possível graças ao marido, o ator e apresentador Cássio Reis. “Ele está trabalhando por nós dois. Ainda bem”, brinca a gata.