Filha de Dennis DJ e Kamilla Fialho, Tília lança disco

Lançando seu álbum de estreia, intitulado "2003" (seu ano de nascimento), Tília ouviu o chamado artístico durante a pandemia, em 2020. Ela que é filha da empresária Kamilla Fialho (que já agenciou artistas como Anitta, Lexa e Rebecca), foi visitar o pai, o Dennis DJ, e o acabou se apaixonando pelo mundo da música.

“Meu pai é muito apaixonado pelo que faz... Às vezes, entediada, eu ia atrás dele e o via no estúdio de casa. Minha paixão pela música foi gritando mais forte nesse momento. Então, pedi para ele fazer uma música para mim”, recorda a cantora, influenciadora e também DJ, de 19 anos, que substituía Dennis nas longas lives que o pai fazia na quarentena, quando ele ia ao banheiro.

Apesar dos pais famosos, as coisas não foram tão simples para a mais nova cantora do pedaço. “Depois que falei com minha mãe, foram lançadas mais três músicas minhas até ela entender que realmente eu queria seguir carreira. Eu me aproximava das sócias dela e dizia: ‘Eu quero cantar, minha mãe não está botando fé’”, lembra a cantora, que já lançou 22 músicas (dessas, oito integram o primeiro álbum).