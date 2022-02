Filha de Maurício Mattar faz perfil em aplicativo adulto

Aos 27 anos, Petra Mattar falou em seu Instagram como o pai, o ator e cantor Maurício Mattar, lida com o fato de ela ter criado um perfil no OnlyFans.

“Ele não lida. Meu pai sabe exatamente quem eu sou, ele não se importa com isso. Ele só me disse que não precisava ser algo muito escancarado, e eu concordei”, disse ela, que cobra pouco mais de R$ 180- para que o público tenha acesso a conteúdos sensuais na plataforma.

A influenciadora digital, ainda respondeu um fã que a questionou sobre as críticas que pode receber por estar em um site de conteúdo adulto. “Sinceramente, não. No final, as pessoas sempre vão ter alguma opinião sobre você ou um prejulgamento. O que importa pra mim, é que minha família e meus amigos, sabem quem é a Petra e conhecem meu coração. A Petra não é só um corpo. Ninguém é. Eu sou muito segura de mim, da minha personalidade e do meu conteúdo. O que as pessoas que nem me conhecem direito pensam de mim, é problema delas. Quando você liga o botão do “fod*” fica muito mais fácil de viver.”