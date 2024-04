Flávia Alessandra fará participação especial em "Família é Tudo"

Fora da Globo desde o ano passado, quando seu contrato de exclusividade terminou após 34 anos, a atriz Flávia Alessandra terá um retorno breve acertado para os próximos dias.

Atendendo a convite do autor Daniel Ortiz, com quem já trabalhou em "Salve-se Quem Puder" (2020-2021), Flávia fará uma participação especial na novela "Família é Tudo", atualmente no ar na faixa das 19 horas da emissora.

Aos 49 anos, Flávia não fará nenhum papel específico. Será ela mesma na produção, em algo que já aconteceu em outras oportunidades. A loira ainda não gravou as suas cenas.

Em seu perfil no Instagram, a esposa do apresentador Otaviano Costa celebrou a oportunidade. “Estou muito feliz de estar com o Daniel e com o Fred Mayrink novamente”, afirmou a atriz.

"Família é Tudo" ocupou o lugar de "Fuzuê" na tela da emissora carioca.