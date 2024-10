Flávia Alessandra será musa do Salgueiro

Flávia Alessandra foi anunciada nesta terça-feira (29) como musa da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro. A intérprete de Cristina da novela "Alma Gêmea" vai fazer sua estreia na Marquês de Sapucaí no carnaval 2025, no Rio. “Acabo de completar 50 anos e vou estrear na avenida. Isso é muito desafiador, significativo e libertador”, comentou.

A atriz, que nasceu na Tijuca, bairro da tradicional escola de samba da zona norte carioca, disse também estar orgulhosa em ser exemplo para outras mulheres a se tornarem musas, independentemente da idade. “Quero que sirva de exemplo para as mulheres de 50, 60. Quero que elas saibam que podem tudo e que sim, o melhor momento da vida pode ser agora”, acrescentou.

Flávia vai usar uma fantasia que representa a cangaceira Maria Bonita, ícone da história brasileira na luta contra o coronelismo. O Salgueiro levará para o desfile na Marquês de Sapucaí o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado".

A agremiação vai apresentar as culturas religiosas do Brasil e as raízes afro-brasileiras. “Estou honrada por estrear na Sapucaí com uma escola que eu sempre admirei, tijucana, do bairro onde eu nasci e cresci. O enredo deste ano é muito bonito e eu estou radiante!”, ressaltou a mulher de Otaviano Costa.