Flávia Pavanelli fala sobre remoção de preenchimento: ‘Volto a me reconhecer’

Aos 24 anos, Flávia Pavanelli falou sobre as mudanças estéticas que passou recentemente. A atriz e influenciadora comentou sobre o procedimento que fez para a retirada do preenchimento labial. “E eu até falei: ‘gente, eu estou me reconhecendo, acho que eu rejuvenesci’. Eu estou feliz: eu olho no espelho e volto a me reconhecer”, afirmou ela.

Com quase 19 milhões de pessoas acompanhando seu dia a dia nas redes, Flavia fala sobre o assédio dos admiradores. “Uma vez eu escutei do Whindersson Nunes uma palavra que eu guardo no coração. Ele fala que a gente trabalha tanto pra isso e não tem por que da gente ser reconhecido pelo trabalho e não ficar feliz. Então, assédio é super bem-vindo pra mim com amor, com carinho, com respeito”, disse.

E para ela, ser um exemplo para tantas pessoas, especialmente mulheres e meninas, não é algo fácil: “Existe uma Flavia humana por trás da Flavia Pavanelli, mas é a mesma pessoa. Então, eu realmente quero que as pessoas entendam que quem aparece nas redes sociais é a mesma pessoa que elas vão encontrar pessoalmente. Com carinho e responsabilidade, porque eu sei que tenho um público muito jovem e eu sei da importância da minha palavra, do meu posicionamento”, explica.