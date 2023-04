Flay comenta vitória em reality: ‘Sensação de reconhecimento’

A final do "Masked Singer Brasil" aconteceu no último domingo (9) e consagrou a DJ Vitória-Régia como campeã. Por trás da máscara estava a cantora Flayslane Raiane, conhecida apenas como Flay, interpretando "I wanna dance with somebody", de Whitney Houston. “Eu me emocionava muito dentro da fantasia. Eu sempre entrava muito feliz. Me entregava de corpo e alma”, lembra a campeã.

A artista de 28 anos, que não conseguiu deslanchar sua carreira musical antes de participar do BBB-20, confessou em entrevista ao 'Mais Você' desta segunda-feira (10) que o reality show de confinamento foi uma catapulta para que ela pudesse mostrar seu talento ao Brasil no programa apresentado por Ivete Sangalo.

“Foi muito incrível, uma sensação de reconhecimento. Quando se é ex-BBB, rola uma resistência das pessoas de aceitarem que nós temos outros talentos. Essa realização, para mim, coloca a cereja no bolo. Eu tinha que ter essa realização com a minha música, com a minha arte”, admitiu. “Eu volto a agradecer imensamente à Rede Globo por ter me revelado para o Brasil. Eu tive que passar pelo Big Brother para poder estar no The Masked”, disse.