‘Fui desacreditada pela TV e inventei minha própria carreira’, diz Giovanna Ewbank

Há quase dez anos, a atriz e modelo, Giovanna Ewbank, de 37 anos, propôs à TV um programa em que entrevistasse artistas. A ideia não foi aceita, mas ela insistiu. Levou o projeto para o YouTube e fez acontecer.

De lá para cá, o canal Gioh cresceu e aquele primeiro programa de entrevistas se desdobrou em vários, em diferentes formatos. Os funcionários já são mais de 60.

Hoje consolidada como apresentadora e empresária do ramo de entretenimento, dona de um canal com 5,3 milhões de inscritos, Giovanna é constantemente procurada pelas emissoras que, lá atrás, esnobaram suas ideias. “Quando eu apresentava para a TV, era desacreditada”, diz.

“Eu era uma jovem com muitas ideias que nunca eram tiradas do papel”, lembra. “Então resolvi inventar minha própria carreira. Fui para o YouTube e foi um estouro”, relembra.

Depois de recusar alguns convites para levar seus podcasts à TV, ela aceitou a ideia do GNT de criar um spin-off do Quem Pode, Pod. O Quem Não Pode Se Sacode estreia no canal pago nesta terça-feira (23). Mesmo na TV, a esposa de Bruno Gagliasso, não pretende deixar para trás a plataforma onde construiu sua carreira.

“O YouTube é livre, quem vai ditar o termômetro do meu canal sou eu”, afirma. “A relação com o público é mais próxima. Os convidados ficam mais à vontade, a gente fica mais à vontade”, acrescenta.