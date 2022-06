Gabi Brandt aparece de aliança e aumenta rumores de reconciliação com Saulo Poncio

A youtuber Gabi Brandt, de 26 anos, aumentou os rumores de uma possível reconciliação com o ex-marido, Saulo Poncio, ao surgir com a aliança de casamento nas redes sociais. A influenciadora digital tinha anunciado a separação em janeiro deste ano.

Após o divórcio, Gabi fez diversas viagens sozinha e com os filhos Davi, de quase três anos, e Henri, de um ano. A última viagem, no entanto, foi feita para os Estados Unidos com Saulo. Apesar de não postarem fotos ao lado um do outro, fãs perceberam que eles dividiram o mesmo quarto de hotel em Las Vegas e tomaram café da manhã juntos.

Na mesma viagem, o ex-casal foi flagrado aos beijos durante uma festa. Na tarde de terça-feira (7), a paulista apareceu de aliança em um vídeo publicado nos Stories do Instagram.

Saulo e Gabi se casaram em 2019, mas tiveram várias idas e vindas. O cantor foi flagrado traindo a ex-namorada de Gui Araújo diversas vezes, o que fazia com que ela se afastasse durante um tempo, mas sempre acabavam reatando o romance.