Gabi Lopes fez festa inusitada

A atriz e influenciadora digital Gabi Lopes, de 27 anos, abriu o jogo sobre a carreira e a intimidade em participação no podcast PodDelas, apresentado por Boo Unzueta e Tata Estaniecki, no YouTube.

Proprietária de “alguns CNPJs por aí”, como ela própria se define na bio do Instagram, Gabi recordou que abriu sua primeira empresa aos 15 anos. “É muito louco associar que eu tinha uma matinê, mas me lembro de brincar de boneca antes de ir para lá com a Manu Gavassi. Meu processo de amadurecimento demorou, brinquei de boneca até os 15 anos. Eu não transava, eu era virgem, mas eu tinha uma empresa”, observou ao podcast.

A primeira vez no sexo se deu aos 19 anos, pouco antes de Gabi entrar para o elenco de "Malhação: Sonhos" (Globo). A loira chegou a dar uma festa para comemorar o ‘debute’.

“Não fui eu, foi a minha mãe [quem deu a festa]”, revelou. “Churrasco do hímen”, ironizou ela em seguida. A influencer acredita que se manteve virgem por mais tempo do que gostaria por causa dos preconceitos da época.