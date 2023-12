Gabi Luthai exibe barriguinha crescendo

Gabi Luthai recebeu uma chuva de elogios após publicar em seu perfil do Instagram um registro exibindo a barriguinha de grávida. “Começando a curtir cada mudança no meu corpo, cada momento dessa fase tão única e especial que é a gestação. Quando a mente descansa, o mundo ao nosso redor fica mais leve“, legendou a cantora.



A gestação é fruto do relacionamento com Teo Teló, irmão do cantor Michel Teló. O casal, que está junto desde 2013, subiu ao altar em 2022 e agora esperam o primeiro filho.



“Gabi você sempre foi muito linda, mas agora gestante está exuberante! Parabéns! Que sua gravidez seja leve e tranquila e seu bebê venha cheio de saúde e bênçãos.”, disse uma internauta no setor reservado para os comentários. “Essa sua nova fase te deixou ainda mais linda, está maravilhosa”, comentou uma fã. “Tá linda. Aproveita que passa muito rápido, e é maravilhoso”, completou outra seguidora.



No começo do mês, ela contou detalhes tocantes sobre sua gestação gemelar, que infelizmente resultou na perda de um dos bebês.