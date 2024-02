Gabi Martins detalha preparação para o carnaval

Gabi Martins, de 27 anos, revelou nas redes sociais que emagreceu para entrar na avenida da Marquês de Sapucaí no carnaval 2024. A cantora, que é musa da Vila Isabel, ainda detalhou como foi a rotina para “secar” e negou que tenha tomado hormônios.

“Perdi 4 kg e só quero manter, porque não quero perder massa. Comecei a treinar mais pesado e a comer menos e mais saudável. Não tomo NENHUM hormônio por causa da minha voz. Já usei o chip da beleza em 2021 e tive muitos efeitos colaterais. Nunca mais usei. Tomo apenas creatina e whey (treino de perna)”, explicou a artista mineira.

Na reta final da preparação para festança, a ex-BBB também se submeteu a um bronzeamento artificial. “A gente fez máquina em quinze minutos e o jato. Estou chocada. A marquinha na avenida vem, tá? Olha do ladinho, juro! Olha isso daqui e muito rápido! Máquina e um pouquinho do jato que a gente fez”, contou ela, que está solteira e além do Rio, também pretende aproveitar a folia de Salvador.