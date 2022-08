Gabi Martins lança nova faixa sobre fase solteira

Em janeiro de 2022, a cantora e ex-BBB Gabi Martins confirmou o término de seu namoro com o cantor e compositor Tierry. Os dois estavam juntos desde 2020, entre idas e vindas.

Desde então, Gabi não assumiu um novo relacionamento. Mas a fase solteira rendeu projetos profissionais.

Em março, a cantora lançou "Recaidinha", parceria com Marcynho Sensação. Na última sexta-feira (12), a loira lançou mais uma canção que reflete sua atual fase. Em "Vou Te Dar Trabalho", parceria com MC Danny, Gabi diz: “Sabe, por que eu não assumo você? / Porque eu vou te dar trabalho / Namorando eu faço um feliz, e solteira eu faço vários.”

“É uma música que leva a mulher para um lugar de empoderamento, de escolha, de coragem. Então é realmente essa liberdade que eu tô vivendo, esse amor-próprio, autoconhecimento. É justamente essa fase que eu tô vivendo”, explica Gabi.

“”Eu costumo muito viver o que as minhas músicas estão falando. Se eu estou numa fase mais romântica, eu costumo escrever mais romântico. Se eu estou numa fase mais desapegada, eu gosto de lançar músicas mais assim. Acho que tem tudo a ver com a realidade no momento”, completa.