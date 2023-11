Gabi Melim fala sobre nova fase após anunciar pausa na banda

A banda Melim, formada pelos irmãos Diogo, Rodrigo e Gabi, anunciou que fará uma pausa após 8 anos de carreira.

“Mas é um encerramento de ciclo, não é um fim. É começo de outro ciclo. Melim é sempre vivo na gente e parte do que somos. Vou até chorar”, disse Gabriela Melim, no palco do programa "Altas Horas" (TV Globo/TV Anhanguera), no último sábado (4).

Emocionada, a cantora de 28 anos, ainda destacou, que a essência da banda permanecerá viva nos irmãos apesar do novo ciclo que se inicia. Eles pretendem focar em suas carreiras solos.

No seu perfil no Instagram, Gabi, que tem mais de 1,7 milhões de seguidores, fez uma publicação agradecendo as mensagens de carinho que vem recebendo dos fãs. Além de, retribuir a oportunidade e o espaço dado pelo apresentador Serginho Groisman, responsável pelo "Altas Horas".

O grupo dos irmãos naturais de Niterói, no Rio de Janeiro, segue com a agenda já programada até o final do ano. O último show acontece em 31 de dezembro.