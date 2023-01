Gabi Prado rebate Boca Rosa após briga e diz não ter medo

A novela envolvendo a briga de Bianca Andrade com Gabi Prado em uma festa, em Maracaípe, Pernambuco, antes da virada do ano ganhou mais um capítulo. Após a ex-BBB e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa, revelar que pretende processá-la por calúnia e difamação, a participante de "A Fazenda 10", Gabi Prado colocou mais lenha na fogueira.

Nesta segunda-feira (2), Gabi fez acusações contra Boca Rosa. “O meu advogado e a minha assessoria mandaram apagar tudo porque estou dando munição para ela, mas não vou apagar. Posso perder o processo, mas estou com a consciência tranquila”, começou Gabi.

Em seguida, ela disse que muitos têm medo de entrar em conflito com Boca Rosa, por ela ter 18 milhões de seguidores só no Instagram. “Todo mundo tem medo por ela ser influente... Só sei que eu não tenho. A Gabrielle Ramos Prado não tem... e não vou sair de mentirosa! Dinheiro não compra caráter”, comentou .

Por fim, Gabi confirmou que Bianca estava bêbada na festa. “Me processa! Esse advogado eu faço questão de pagar! Cansei de abaixar a cabeça para esse tipo de pessoa. Estava caindo de bêbada sim, me humilhou sim e eu não te puxei pelo braço, queridona! Fui te ajudar. Quando for me processar, não esqueça de analisar a tua índole e o teu caráter. Dinheiro não compra isso! Então vem que nosso 2023 vai ser lindo!”, finalizou.