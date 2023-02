Gabriela Godoi comenta sobre desafios da carreira

A modelo paranaense Gabriela Godoi revela que construir uma carreira de modelo de sucesso não é fácil. “Saí de casa com 16 anos para morar em Milão, na Itália, e foram muitas provações que enfrentei pra chegar aonde cheguei, como a solidão, invernos muito frios e a dificuldade da língua”, conta.

Paris, Londres e Nova York foram algumas das cidades que Godoi já viveu. “Eu levava uma vida normal de uma adolescente estudante do interior do Brasil. Hoje, com 4 passaportes completos, contratos por todo o mundo, vivo uma vida agitada”, diz.

Segundo ela, um dos momentos mais marcantes de sua trajetória foi um ensaio para a grife italiana Salvatore Ferragamo. “Fazer parte de um projeto tão grande, sendo tão nova…”, analisa, relembrando o dia. “Usei um colar de milhões de dólares. Mais de 8 seguranças armados escoltaram aquele ensaio”, completa ela, que tem quase 100 mil seguidores no Instagram.

Gabriela ainda deixa um conselho para quem quer seguir na carreira de modelo: “Seja verdadeira consigo, tenha muita sede de aprender. Não se acomode no meio do caminho e busque sua melhor versão”.