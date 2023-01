Gabriela Loran solta o verbo: ‘Não quero ficar limitada a personagens trans’

Janeiro é o mês da Visibilidade Trans. A data, celebrada nacionalmente neste domingo (29), debate o direito das pessoas trans e travestis. Para Gabriela Loran, que acaba de dar vida a Luana de "Cara e Coragem" (TV Globo), o importante é mostrar que, enquanto atriz, pode interpretar os mais diversos personagens possíveis.



Gabriela sonha com papéis marcantes e que não a estigmatizem como trans, como foi Luana. “Ser trans é minha condição de vida. Eu nasci e vou morrer assim. Enquanto atriz posso viver todos os personagens possíveis. Não quero ficar limitada só a personagens trans...”, dispara.



“Sou formada em Artes Cênicas, quero viver essas personagens. Não quero viver no raso. Quero profundidade”, completa ela, que foi a primeira atriz trans de "Malhação - Vidas Brasileiras", na temporada de 2018.



Natural de São Gonçalo (RJ), Gabriela também atua como influenciadora digital e durante a pandemia ganhou muita visibilidade nas redes com seus vídeos falando sobre transexualidade.



“É preciso entender que a internet é um ambiente tóxico. Se não estiver preparado para estar neste ambiente, ele pode ser muito severo com a sua saúde mental”, reflete.