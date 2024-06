Gabriela Medeiros, a Buba de ‘Renascer’, pretende fazer mais novelas

Estreando na TV no remake de "Renascer", a atriz Gabriela Medeiros, de 22 anos, conquistou o público como Buba. A jovem mostrou que é uma moça doce e tem um futuro brilhante pela frente, inclusive já tem possíveis planos.

A paulistana se envolveu com teatro aos 13 anos e já vivenciou muitas coisas na carreira como uma mulher trans. Inclusive, Gabriela e Buba partilham uma história parecida. Antes de entrar para os folhetins, ela chegou a estudar Psicologia, profissão que é exercida por sua personagem na novela de Bruno Luperi.

“Assim como ela, eu nasci e não me identifiquei com o que via no espelho. Sempre foi um tremendo desconforto me observar. Essa insatisfação me perseguiu durante todo o meu percurso de vida”, afirma Gabi Medeiros.

De olho no futuro, a atriz quer fazer uma novela de época no horário das 18 horas. Trata-se de "A Garota do Momento", trama de Alessandra Poggi (ainda sem previsão de estreia), que terá como pano de fundo a moda na década de 50.

“Estou louca para entrar nessa produção. Todo mundo aqui na Globo comenta que tenho perfil de novela de época. Tenho muita vontade de fazer um trabalho desse como presente para a minha avó, que já está velhinha”, pontuou Gabriela.